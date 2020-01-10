Москва, , 14:23 — REGNUM Намерение правительства РФ внести соответствующую поправку в Жилищный кодекс — мера совершенно популистская, что видно даже из состава спикеров, прокомментировавших в публикации эту тему, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ Алексей Калачев.

«Регулирование цен и тарифов — вещь для рыночной экономики неоднозначная, далеко не всегда дающая позитивный эффект.

С одной стороны, рост тарифов ЖКХ на фоне нерастущих доходов граждан, создает социальную напряженность в обществе, что беспокоит власти.

С другой — износ коммунальных сетей требует инвестиций в отрасль, которых неоткуда взять. А с третьей — добросовестность поставщиков коммунальных услуг и ресурсов тоже вызывает все больше вопросов.

К примеру, сколько продвигали энергосбережение, убедили людей менять лампочки накаливания на лампы дневного света, потом — на светодиоды.

Да, экономии добились, но что делать энергетикам в этой ситуации, чтобы сохранить свои доходы? Только поднимать тарифы. В результате больше экономим, но и больше платим.

Регулирование цен и тарифов само по себе мало что дает, и лишь загоняет проблему внутрь отрасли и повышает издержки на осуществление контроля. Потому что, если вы заморозили цену, упадет качество услуг, а его контролировать еще сложнее. И штрафами тут ситуацию не улучшить.

Рыночный подход работает иначе: частные инвестиции в модернизацию отрасли и конкуренция нескольких альтернативных поставщиков на фоне растущих доходов граждан, позволяющих оплачивать экономически обоснованные тарифы, вместе способны оказывать положительное влияние на отрасль ЖКХ, повысить качество и доступность коммунальных услуг.

Когда нет хотя бы одного из этих компонентов (тем более — всех трех!), то эту уже не стратегия развития отрасли, а непрерывное латание дыр на «тришкином кафтане», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ получил распоряжение разработать до марта законопроект о введении штрафов в отношении компаний завышающих стоимости коммунальных услуг.

Читайте также: Правительство РФ введёт штрафы за завышенные цены на услуги ЖКХ