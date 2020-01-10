Москва, , 14:22 — REGNUM Российское Министерство транспорта попросило МИД рассмотреть вопрос открытия авиарейсов между Симферополем и столицей Армении. Об этом говорится в сообщении министерства.

Письмо с просьбой рассмотреть вопрос о регулярном сообщении Крыма с Ереваном направлено в МИД. В случае положительного решения дипломатов просят направить ноту в Армению, пояснили в Минтрансе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал о согласовании с Росавиацией авиасообщения между Симферополем и Ереваном. Он уточнил, что такие полёты могут начаться летом 2020 года.

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