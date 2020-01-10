Киев, , 14:21 — REGNUM В Нацбанке Украины видят предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики, чем предполагалось ранее.

Об этом заявил глава ведомства Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 января.

В частности, подчеркнул Смолий, речь идет о снижении учетной ставки до 8% — при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации. глава НБУ добавил, что до такого уровня раньше ставку планировали снизить в 2021 г., но не исключено, что процесс пойдет быстрее.

«Если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составлять 8%… Поэтому бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10−12% годовых в гривне», — проинформировал глава регулятора.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас учетная ставка на Украине составляет 13,5% годовых, причем в декабре Нацбанк снизил ее сразу на 2%.

Накануне стало известно, что потребительская инфляция в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 г. составила 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.