Смоленск, , 14:18 — REGNUM Земельный участок, а также недвижимое имущество туристического комплекса арестовано в Смоленской области, причиной стал невыплаченный долг акционерного общества в три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Смоленской области 10 января.

Как уточнили в ведомстве, в отдел судебных приставов по Смоленскому, Кардымовскому и Краснинскому районам поступило исполнительное производство о взыскании задолженности с акционерного общества. Руководитель АО был извещён он исполнительном производстве, однако самостоятельно долг не погасил.

После этого на банковские счета должника был наложен арест, также пристав вынес запрет о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта должника. Но и после этого долг погашен не был.

В целях исполнения судебного решения приставом был наложен арест на лодочную станцию, а затем и на земельный участок с расположенными на нем зданиями туристического комплекса.

«Кроме того, судебный пристав обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данный земельный участок. Арестованная недвижимость предварительно оценена в три миллиона рублей», — сообщили в УФССП, добавив, что в случае непогашения долга арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию.

В ведомстве не уточнили, какой именно туристический комплекс стал объектом интереса приставов, однако, по информации смоленского издания «Рабочий путь», речь может идти о ТК «Соколья гора».