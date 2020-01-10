Сеул, , 14:18 — REGNUM С января 2020 года число получателей повышенной социальной пенсии (300 тыс. вон, ~$258) в Южной Корее увеличится до 3,25 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

По их словам, согласно поправкам в закон о пенсиях, категория получателей повышенной суммы выплат будет расширена с 20% до 40% пенсионеров с минимальным доходом.

Отмечается, что с января текущего года социальные пенсии 1,62 млн человек будут повышены с 250 тыс. вон (~$215) до 300 тыс. вон (~$258).

По данным представителей министерства, с 2021 года правительство страны намерено расширить категорию получателей повышенной суммы выплат до 70% пенсионеров с минимальным доходом.

Также в рамках поправок к закону было увеличено число пенсионеров, получающих выплаты по инвалидности, и сохранены льготы для 360 тыс. граждан, работающих в сфере сельского хозяйства и рыболовства до 2024 года.