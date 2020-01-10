с. Износки, , 14:43 — REGNUM Яркой и запоминающейся выдалась встреча Нового года для жителей калужского райцентра Износки. Поздравить их под свет гирлянд и раскаты салюта пришли Дед Мороз и Снегурочка с подарками и угощением, а спонсором и организатором праздника стала компания-инвестор расположенного неподалеку экотехнопарка «Калуга».

Для многих, особенно молодых жителей Износок, Новый 2020 год стал первым, отмечаемым с подобным размахом. До сих пор ни в селе, ни в районе таких ночных новогодних гуляний не устраивали. Однако с появлением в окрестностях села Михали современного экотехнопарка многое изменилось. Предприятие активно участвует в развитии социальной сферы Износковского района, выделяет средства на ремонт школ и дорог. Не остался экотехнопарк в стороне и в новогоднюю ночь.

На главной площади райцентра, возле здания администрации заранее установили большую елку. Для создания праздничного настроения дерево украсили разноцветными гирляндами, освещающими почти всю площадь. В самый торжественный момент праздника к сиянию гирлянд добавился салют, в свете которого встретили Новый год собравшиеся на площади местные жители.

Дед Мороз и Снегурочка угощали износковских детей конфетами и играли с ними в подвижные игры. Не забыли и о взрослых, для которых приготовили специальные конкурсы. Победителям немедленно наливали традиционный новогодний напиток — шампанское.

Еще две елки были установлены при участии экотехнопарка «Калуга» в селах Мятлево и Шанский Завод. Для маленьких жителей района предприятие заранее подготовило свыше 300 новогодних подарков, а для школьников постарше инвестор проекта «Экотехнопарк «Калуга» организовал поездки на новогодние представления в столицу. Для районной администрации также был приготовлен подарок — комплекты праздничной иллюминации для украшения деревьев и фасадов зданий.

Как напомнили в пресс-службе экотехнопарка «Калуга», в первом квартале наступившего года он начнет полноценную работу, а к 150 его сотрудникам из числа местных жителей прибавится еще несколько сот человек. Экотехнопарк будет принимать, сортировать, перерабатывать и утилизировать почти два млн тонн бытовых отходов ежегодно.