Москва, , 14:10 — REGNUM Введение в России новых налоговых льгот для физических лиц выглядит вполне уместным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя меры Федеральной налоговой службы.

«Не стоит повторяться, перечисляя те категории граждан, которых коснулись налоговые послабления и прочие детали — это все есть в открытых источниках. А вот необходимость введения новых норм налогообложения затронуть интересно.

Дело в том, что последние годы доходы граждан РФ снижались или практически не росли, что крайне негативно отразилось на платёжеспособном спросе. Большинство сограждан, действительно, стали меньше тратить, сместили свои приоритеты в эконом-сегмент, а то и вовсе начали затягивать пояса. Кстати, рекордно быстрое снижение инфляции в 2019 году в основном продиктовано именно сжатием потребительского с проса.

При этом следует понимать, что сокращение спроса низменно ведет к снижению прибыли производителей, которые начинают не только сокращать объемы производства, но и увольняют часть персонала, понижают или по крайней мере, не повышают заработные платы с целью сохранить хотя бы минимальный уровень рентабельности.

А падение доходов населения в результате таких действий ведет к следующему витку сокращения потребительского спроса. Выйти из этого замкнутого круга можно только за счет увеличения денежных ресурсов на руках у потребителя. И одним их механизмов повышения покупательского спроса является как раз снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

У людей появляются свободные деньги, которые, как предполагается, будут направлены на дополнительные покупки, что в перспективе может оживить не только потребительский спрос, но и позитивно сказаться на динамике объемов промышленного производства и оказываемых услуг.

Это свою очередь потянет вверх и ВВП государства. Так что меры по снижению налоговой нагрузки на целый ряд льготных категорий физических лиц выглядит вполне уместным и крайне своевременным», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц.

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