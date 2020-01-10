Москва, , 13:58 — REGNUM Отказы от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, связанные с перелётом через Иран, в России пока единичны. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России, опубликованном 10 января.

«Да, по ОАЭ есть аннуляции, но они единичные», — подтвердили в одной из туристических компаний.

Туристов предупреждают о том, что рекомендации перевозчикам отказаться от полётов над Ираном и Ираком не означают запрета туров, а значит, при аннуляции путёвок сборы будут полностью удержаны.

В целом паники среди туристов нет, но некоторые уточняют, безопасно ли летать в район Персидского залива. Продажи туров стабильны, наблюдатели допускают лишь небольшой спад, который вскоре выправится.

В АТОР отметили, что спрос на туры в Израиль и Иорданию остаётся прежним, цены не меняются.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация рекомендовала перевозчикам избегать использования воздушного пространства над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полётов гражданской авиации после того, как в Тегеране потерпел крушение украинский лайнер. Некоторые иностранные авиакомпании приостановили полёты в этом направлении.