Москва, , 13:57 — REGNUM С 1 января 2020 года Амстердам поднимает туристический налог. Теперь к действующему налогу в размере 7% от стоимости проживания в отеле добавляется €3 с человека в сутки пребывания в гостинице, независимо от категории отеля, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В АТОР уточнили, что повышает налог на туристов Роттердам (добавляется 6,5% к каждому счету за ночевку в отеле), Барселона и Венеция (с 1 июля итальянский город начнет собирать с туристов €10 в пиковые периоды и €3 в низкий сезон).

Самые высокие туристические налоги — в Риме, за ночь придется заплатить €7. В Милане, Флоренции и Неаполе за сутки проживания в отеле 4* и 5* — €5. Самые низкие ставки турналога действуют на Мальте (€0,50), в польском Гданьске (€0,52) и в Лиссабоне (€2).

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции с 7 декабря 2019 года веден налог на проживание в отелях. Соответствующий закон подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом.

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