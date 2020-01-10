Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM На казахстанско-киргизской границе в районе пункта пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» скопилось около 200 грузовых автомобилей, сообщили 10 января в комитете транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на границе скопился транспорт, который преимущественно перевозит товары народного потребления из Китая. В комитете уточнили, что скоропортящиеся продукты пропускаются без задержек, а проверки акцентированы на товарах народного потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2019 года представители парламентов Казахстана и Киргизии обсудили вопросы, касающиеся таможенных пунктов пропуска. Казахстанская делегация сообщила, что с января 2020 года будет приостановлена работа пункта пропуска «Кордай» для проведения реконструкции.

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