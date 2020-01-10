Москва, , 13:35 — REGNUM С начала 2020 года российские туроператоры отмечают рост спроса на курорты Турции на Эгейском побережье, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В 2019 году продажи туров на эгейские курорты выросли от 26% до 56%. Так, за 10 месяцев 2019 года на курортах Мармарис, Бодрум, Измир и др. отдохнули около 513 тыс. российских туристов (на 28,6% больше, чем за 2018 год).

По прогнозам туроператоров, высокий спрос на туры на Эгейское побережье Турции сохранится и в сезоне-2020.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы из России в 2019 году поставили рекорд по количеству посещений турецкого курорта Анталья. Доля от общего турпотока составила 38%.

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