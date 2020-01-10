Барнаул, , 13:26 — REGNUM Все 100% акций барнаульского завода по производству детского питания «Модест», принадлежащие властям Алтайского края, будут проданы с аукциона. Их стоимость оценена в сумму более 60 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Алтай».

По условиям продажи, новый собственник обязан сохранить на заводе как минимум 73 из имеющихся 76 рабочих мест. Приём заявок от покупателей стартовал сегодня, 10 января, и продолжится в течение месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, название «Модест» барнаульское предприятие получило при учреждении алтайскими властями в 1992 году. Это производное от двух первых букв в трёх словах — «молоко детское стерилизованное». И по сей день там выпускается высококачественное детское питание.

Исходя из годовой финансовой отчётности, на конец года просроченной кредиторской задолженности АО не имело. Активы за 2018 год выросли на 8,6%, составив 105,733 млн рублей, собственный капитал вырос на 13,6%, до 92,773 млн рублей.

Но в конце декабря 2019 года начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края Александр Большаков заявил, что «Модест» хоть и прибыльное предприятие, ему требуются значительные средства на техническое перевооружение.

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