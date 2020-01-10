Минск, , 13:16 — REGNUM Модернизация советских авиационных ракет «воздух-воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей освоено в Белоруссии. Об этом в опубликованном 10 января интервью президентской газете «Советская Белоруссия» рассказал гендиректор ООО «БСВТ — новые технологии» Алексей Скрага.

Компания является дочерним предприятием известного белорусского госпредприятия «Белспецвнештехника». На БСВТ работает 150 человек. Около двух лет назад оно начало строить патронное производство в Оршанском районе.

Недавно на экспорт были отправлены первые партии патронов — спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62×54, 7,62×39 и 9×19. Скрага отметил: «Кстати, первая партия — более пяти миллионов штук — ушла в одну из европейских стран».

«Словом, мы можем полностью закрыть собственные потребности в патронах по всем направлениям — спортивные, охотничьи для нарезного оружия, боевые и, если понадобятся, строительные. Ну и, конечно, постараемся обязательно расширить географию зарубежных поставок», — сообщил гендиректор белорусского предприятия.

Он также отметил, что комплектующие закупаются в России. Однако БСВТ думает над замещением импорта: «В планах — в ближайшей перспективе открыть производство нитроцеллюлозы. Изучаем целесообразность строительства порохового завода. Опять же металлургическая промышленность у нас достаточно развита. При наличии восьми многопрофильных предприятий металлургического комплекса решить вопрос производства гильзы, пули и других металлических компонентов боеприпаса, думаю, не такая уж сложная проблема. Вопрос в экономической целесообразности».

Ракеты Р-27, отслужившие свой срок и подлежащие утилизации, также стали объектом внимания. Скрага рассказал: «Наши специалисты после детального осмотра этих изделий предложили их отремонтировать. И вот результат — отдали Вооруженным Силам более сотни восстановленных и готовых к применению ракет. Между тем каждая такая ракета на мировом рынке стоит более 900 000 долларов».

«Плодотворно работаем и по продвижению на мировые рынки современной продукции предприятий военно-промышленного комплекса. Сегодня это узнаваемые и востребованные в мире средства радиоэлектронной борьбы, в том числе борьбы с беспилотными летательными аппаратами, средства связи и управления, оптические системы, роботизированные комплексы, различные реактивные системы залпового огня и боеприпасы к ним, ремонт, обслуживание и модернизация летательных аппаратов. Перечень работы нашего предприятия с продукцией военного и двойного назначения достаточно большой, — отметил Скрага. — Конечно, и сами активно участвуем в разработке и организации производства новых систем».