Архангельск, , 12:48 — REGNUM Большинство архангельских предпринимателей не видят перспектив для расширения своего бизнеса. Об этом говорят данные опроса, проведенного областной прокуратурой.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, результаты опроса свидетельствуют о сложном экономическом положении предпринимательского сообщества — 71% респондентов заявили, что их задача на ближайшие два года «продержаться, остаться хотя бы на нынешнем уровне». 11% опрошенных предпринимателей сообщили, что им, возможно, придется сокращать бизнес, 4% — находятся на пороге закрытия своего дела и только 14% — готовы к расширению бизнеса.

По мнению предпринимательского сообщества, административная нагрузка на бизнес значительным образом не изменилась.

Так, отвечая на вопрос «Как, на ваш взгляд, за 2017−2018 г. изменилась ситуация с защитой прав и законных интересов предпринимателей в Архангельской области?» значительна часть опрошенных — 71% — ответила, что она не изменилась. 15% бизнесменов отметили ее ухудшение, а 14% заявили, что она, напротив, улучшилась.

Согласно данным опроса, чаще всего субъектов предпринимательства проверяют территориальные органы Управления Роспотребнадзора по области — 44%, Управления ФНС по области — 43%, главного Управления МЧС России по области — 7%, государственной жилищной инспекции региона — 5%, Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора — 1%.

В анонимном опросе приняли участие 120 предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Архангельской области был принят закон о снижении налоговой ставки для целого ряда предприятий. Местные власти рассчитывают, что это остановит отток бизнеса из региона.