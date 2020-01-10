Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM ООО «АльфаСтрахование» приступило к переговорам с одним из лидеров петербургского рынка медицинского страхования — ООО СК «Капитал-полис Мед». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе компании «АльфаСтрахование».

В настоящий момент компания изучает все возможности для развития бизнеса, в том числе в сегменте обязательного медицинского страхования (ОМС). «АльфаСтрахование» уже имеет опыт интеграции ряда компаний, занимающихся ОМС в различных регионах РФ.

«ФАС только получил ходатайство компании и в течение 30 дней будет рассматривать его», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что ходатайство на возможность совершение сделки ФАС России получила 30 декабря 2019 года. ООО «АС Холдинг» планирует приобрести 100% долей в уставном капитале ООО СК «Капитал-полис Мед».