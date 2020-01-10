Москва, , 12:44 — REGNUM Дилеры компании Renault в России подняли стоимость практически на весь модельный ряд французской марки. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Больше всего подорожал новый купе-кроссовер Renault Arkana. На все его модификации цена выросла на 30 010 рублей. Самая дешёвая версия теперь стоит 1 045 000 рублей.

Бюджетная комплектация Renault Logan прибавила в стоимости от 19 000 до 20 010 рублей в зависимости от комплектации. За бюджетную версию теперь надо отдать 596 000 рублей.

Logan Stepway стал дороже на 22 010 рублей. Теперь базовый вариант этой модели стоит 718 000 рублей. Хэтчбек Sandero получил прибавку в районе 19 000−20 010 рублей, а внедорожная версия Stepway — 22 010 рублей.

Напомним, за первые 11 месяцев 2019 года самую большую выручку в сегменте кроссоверов российские дилеры заработали на продаже Hyundai Creta — 71,24 млрд рублей.

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