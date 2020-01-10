Барнаул, , 12:37 — REGNUM Инициативу российского правительства о введении штрафов за завышение стоимости коммунальных услуг алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин назвал «информационным шумом». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данное Министерству строительства РФ распоряжение разработать законопроект о введении штрафов в отношении компаний, завышающих стоимость коммунальных услуг, он пояснил:

«На мой взгляд, это чисто «информационный шум». Так как даже термин «завышение стоимости» вызывает вопрос: что это такое? Если речь идет о «текущем содержании жилья», то это решает собрание собственников. Если управляющая компания нахимичила и «нарисовала» поддельный протокол, повысив размер платежей, то за это можно оспорить и оштрафовать сегодня.

Что касается коммунальных услуг, то здесь тоже придумана хитрая схема ублажения ресурсовиков: Дмитрий Медведев пишет документ, ограничивающий рост тарифов по регионам, но тут же губернатор может надавить на муниципальных депутатов, которые в безнадежной ситуации послушно голосуют за превышение планки, обозначенной российским премьер-министром, ибо и коммуналка подчиняется законам экономики.

Так у нас в Алтайском крае было и в Рубцовске, и в Барнауле, когда муниципальные депутаты согласились повысить тариф на тепло на 25−28%. А кроме этого, ресурсовики своего не упустили, и чиновники придумали новые строки для платежки — ОДН (сейчас ОДИ), банковские услуги исключили из тарифа и поэтому люди платят сверх тарифа еще и комиссионные.

Так что подобные информационные сообщения далеки от реалий, хотя и звучат громко. Подобные новации используются не столько для защиты прав граждан, сколько для юридического крючкотворства при рейдерских захватах конкурентов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство предложило штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. До конца марта 2020 года, согласно данным «Известий», профильному министерству поручено разработать соответствующий законопроект.

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