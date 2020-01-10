Ставрополь, , 12:33 — REGNUM Аналитики отмечают спад производства водки на Северном Кавказе. В 2019 году заводы, выпускающие алкогольную продукцию, произвели в 1,5 раза меньше водки, чем в 2018 году, пишет РБК.

Так, в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, за 11 месяцев 2019 года было произведено 1,8 млн декалитров водки. Большая часть выпущенного объема принадлежит Ставрополью — 879,3 тыс. дал. При этом в крае отмечено увеличение производства на 37,4%.

Снижение объемов произошло в Дагестане (на 20,4%) и Кабардино-Балкарии (на 11,2%). Наиболее существенным оно оказалось в Северной Осетии — в 4,9 раза.

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