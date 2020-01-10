Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области с 10 января подорожал проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Об этом сообщают АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и АО «Свердловская пригородная компания», которые оказывают услуги по пассажирским перевозкам на территории региона.

Согласно постановлению правительства Оренбуржья тариф на пассажирские перевозки в электричках составляет 18 рублей за поездку в одной тарифной зоне.

Если ранее проезд по маршруту Оренбург — Сакмарская обходился в 70,4 рубля, то теперь он стоит 72 рубля. Из Оренбурга в Кувандык теперь можно уехать за 324 рубля против 316,8 рублей ранее.

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