Сеул, , 12:35 — REGNUM В 2019 году пассажиропоток международного аэропорта Инчхон превысил отметку в 70 млн человек. Об этом сообщает радио KBS со ссылкой на представителей корпорации Incheon International Airport Corporation.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году аэропортом Инчхона воспользовались 71 169 000 человека, что на 4,3% больше по сравнению с 2018 годом.

Известно, что число международных пассажиров увеличилось на 4,3%, до 70 578 000 человек, что является пятым показателем в мире.

Отмечается, что пассажиропоток в Китай увеличился на 11,9%, в страны Юго-Восточной Азии — на 11,7%, в страны Европы — на 8,6%, однако в Японию, напротив, сократился на 11,7%.

Что касается грузовых авиаперевозок, то их объём составил 2,76 млн тонн, что на 6,4% меньше по сравнению с 2018 годом. С другой стороны, общий объем продаж увеличился на 4,4%, до 2,76 трлн вон (~$2,38 млрд).