Москва, , 12:28 — REGNUM В России по итогам 2019 года продажи автомобилей чешской марки Skoda выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Всего за год было продано 88 609 машин Skoda, что обеспечило чешской компании седьмое место по продажам в России среди других автокомпаний.

Первое место в модельном рейтинге Skoda в 2019 году занял компактный лифтбэк Rapid. Причем продажи этого автомобиля даже немного превысили результат прошлого года (35 121 экз.; +0,1%).

Вторую строчку занимает Octavia, реализация которой в 2019 году составила 27 161 автомобиль — это на 8,5% больше, чем год назад.

Третье место принадлежит внедорожнику Kodiaq. Свой выбор на нем оставили 25 069 покупателей (+54,5%). Продажи Skoda Superb, наоборот, упали на 42,3%, до 1 258 единиц.

Напомним, в октябре 2019 года на авторынке России появился рестайлинговый Skoda Superb, получивший в ходе обновления полностью светодиодные матричные фары.

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