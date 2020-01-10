Симферополь, 10 января 2020, 12:23 — REGNUM В ближайшие годы в Крыму запланирован огромный объём строительства объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. Об этом 10 января на торжественном мероприятии в честь 298-й годовщины со дня образования прокуратуры РФ заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт 10 января в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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