Симферополь, , 12:23 — REGNUM В ближайшие годы в Крыму запланирован огромный объём строительства объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. Об этом 10 января на торжественном мероприятии в честь 298-й годовщины со дня образования прокуратуры РФ заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По поручению президента у нас будет запланирован огромный объём строительных работ на территории Крыма. Это касается дорожной сферы, благоустройства, ряда объектов здравоохранения и образования. И сегодня на совещании под руководством главы государства эти вопросы будут подняты», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт 10 января в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

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