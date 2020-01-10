Ульяновск, , 12:20 — REGNUM В Ульяновской области руководители ряда предприятий полностью погасили задолженность по зарплате после прокурорского вмешательства. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, в сентябре-ноябре 2019 года в компании «ДСК» не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 32 работников, в результате долги по зарплате превысили 600 тыс. рублей. В суд направлены заявления, директору внесено представление.

В прокуратуре отмечают, что «аналогичные факты» выявлены в обществах «Силен», «Сенгилеевское землеустроительное предприятие», «Снабсервис», «ОЗЛ «Лесники», МУП «Водоканал», МКП «Комбытсервис» Цильнинского района — долги в данных организациях сложились перед 143 работниками.

После вмешательства прокуратуры погашено более 2,6 млн рублей задолженности по зарплате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту выплаты генеральным директором одной из частных компаний зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. По данным надзорного ведомства, в одном из обществ с ограниченной ответственностью в январе-марте 2019 года зарплата пяти работникам выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда, при этом 18 млн рублей, поступивших в указанный период на счета фирмы, «были израсходованы на оплату услуг связи, расчеты с контрагентами и т. п.».