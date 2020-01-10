Москва, , 12:16 — REGNUM Россия может расширить сотрудничество с мировыми центрами судостроения. Такую возможность не исключил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Он отметил, что использование возможностей международного сотрудничества в строительстве крупных газовозов ледового класса позволяет ускорить развитие потенциала отечественных проектных бюро и заводов.

«Я не исключаю расширения этого сотрудничества с ведущими мировыми судостроительными центрами в перспективе», — заявил глава российского федерального ведомства в интервью журналу «Энергетическая политика».

Пример такого сотрудничества — взаимодействие с компанией Samsung Heavy Industries, которая станет технологическим партнёром проекта «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке представители южнокорейской компании Samsung Heavy Industries совместно с представителями российского судостроительного комплекса «Звезда» подписали контракт на проектирование газовозов для проекта «Арктик СПГ-2». Также представители двух стран объявили об учреждении совместного предприятия по управлению проектами строительства челночных танкеров.

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