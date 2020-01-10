Москва, , 12:08 — REGNUM Veeam изначально позиционировала себя как западная компания. С Россией ее связывают основатели и то, что большинство разработчиков софта Veeam находятся в Российской Федерации, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя появление в России двух новых долларовых миллиардеров.

«Но не совсем понятно, захочет ли в будущем американский владелец полагаться на разработку в России, учитывая геополитическую ситуацию.

По предварительным оценкам, выручка компании составляет $1 млрд, чистая прибыль — порядка $100 млн. То есть мультипликатор P/S (отношение рыночной цены акции к выручке) равен 5, а P/E (соотношение цены к прибыли) составляет 50. Учитывая перспективы компании, мультипликаторы могли бы быть и выше.

С другой стороны, любой основной акционер компании, находящийся в здравом рассудке, всегда является финансовым инвестором. И $5 млрд — это пять миллиардов долларов. Так или иначе владельцев компании можно поздравить со сделкой.

В очередной раз опровергнут миф, что все российские олигархи сделали свое состояние на воровстве и приватизационных сделках 90-х. Как видно, основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов просто хорошо «монетизировали» свои мозги», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Американский фонд Insight Partners договорился о покупке за $5 млрд стартапа Veeam Software. Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Veeam разрабатывает различные продукты в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения.

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