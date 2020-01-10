Москва, , 12:08 — REGNUM Помещения в шести зданиях конца XIX — начала XX века выставлены на электронные торги для продажи или аренды. Об этом 10 января сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам чиновника, объекты в историческом центре столицы пользуются высоким спросом у инвесторов. Так, по статистике, за возможность купить или арендовать такое помещение конкурирует до семи претендентов.

«Сейчас выставлены на торги помещения в пяти дореволюционных зданиях, расположенных в Замоскворечье, Пресненском, Тверском, Мещанском, Таганском районах», — сообщил Ефимов.

Все лоты, которые выставлены на торги имеют свободное значение — будущие владельцы или арендаторы вправе самостоятельно определить, как использовать помещение, отметил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Площадь выставленных на аукционы недвижимости варьируется от 86 до 300 квадратных метров. Стартовая цена продажи объектов — от 34 до 89 миллионов рублей, а начальная ставка арендной платы — от 695 тысяч до 2,6 миллионов рублей.

«Как показывает практика, помимо стрит-ретейла победители аукционов открывают в подобных помещениях уютные антикафе, салоны антикварных книг и даже целые арт-объекты», — сказал Дёгтев.

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