Сеул, , 11:58 — REGNUM В 2019 году объём иностранных инвестиций в облигации и акции на фондовом рынке Южной Кореи превысил отметку в $10 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году чистый приток иностранных инвестиций в облигации и акции южнокорейских компаний составил $10,16 млрд.

Известно, что в 2018 году чистый приток инвестиций составил $8,25 млрд, а в 2017 году — $19,5 млрд.

Отмечается, что чистый приток иностранных инвестиций в облигации составил $8,1 млрд. Специалисты отмечают, что увеличение данного показателя связано с прогнозами о снижении учётной ставки, которая повлечёт за собой повышение стоимости облигаций.

В декабре 2019 года чистый отток инвестиций в ценные бумаги Южной Кореи составил $270 млн. Однако чистый приток в акции составил $660 млн, а в облигации — $930 млн.