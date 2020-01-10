Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области в период с января по сентябрь 2019 года произошёл рост безналичных платежей. Оплата покупок картами выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Южного ГУ Банка России.

Всего за указанные период на Дону было совершенно 300,3 млн операций по оплате товаров и услуг. Сумма приобретений составила 238,5 млрд рублей. Наряду с ростом безналичных платежей вырос их объём — на 29,1%. Доля безналичных операций по оплате товаров и услуг составила 81,8%.

Отмечается, что в Ростовской области эмитировано почти 6,6 млн платежных карт.