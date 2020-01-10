Кемерово, , 11:45 — REGNUM В начале 2020 года Кузбасс закупит более 560 автобусов с поставкой в течение текущего года и первой половины 2021 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель губернатора региона Андрей Панов.

По словам Панова, «это позволит обновить парк государственных и муниципальных транспортных предприятий Кузбасса более чем на 60%.

«Такого массового обновления общественного транспорта в Кузбассе не было никогда», — отметил он.

Закупаемая техника, как подчеркнул Панов, — это современные, комфортабельные, тёплые низкопольные автобусы большого или особо большого класса, работающие на газу или экологичном топливе класса «Евро-5».