Новосибирск, , 11:37 — REGNUM Полиграфическое предприятие АО «Советская Сибирь», которое расположено на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске и Научно-исследовательский институт автоматизированных систем планирования и управления включены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы. Это следует из документа, размещённого на сайте правительства РФ.

«Советская Сибирь» — крупнейшая типография Сибири и Дальнего Востока.

По данным издания «Новая Сибирь», выручка за 2018 год — 1,059 млрд рублей при среднесписочной численности работающих 326 человек.

«НИИ систем выставлялось на продажу в 2019 году, но безуспешно. Росимущество определило стартовую цену 100% акций, находящихся в федеральной собственности, в 55,6 млн рублей. Но аукцион не состоялся», — уточняет издание.

В «Советской Сибири» и НИИ систем планируется продать 100% акций.