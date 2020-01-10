Оренбург, , 11:35 — REGNUM На Южно-уральской магистрали железной дороги отмечен рост пассажирских перевозок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

За 2019 год железнодорожным транспортом воспользовались 9,2 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем в 2018 году. Рост числа пассажиров отмечен как в поездах дальнего следования (на 3,7%), так и пригородных — на 0,4%. Пассажирооборот на ЮУЖД вырос на 0,9% к уровню 2018 года.

В декабре 2019 года на ЮУЖД зафиксировано 705,8 тыс. пассажиров, что на 4,3% превышает показатель декабря 2018 года.

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