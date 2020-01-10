Воронеж, , 11:32 — REGNUM 84 млн 190 тыс. тонн составил объём погрузки на Юго-Восточной железной дороге за 12 месяцев 2019 года, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы ЮВЖД 10 января. По итогам 2018 года объём погрузки составил 90,2 млн тонн, таким образом, показатель за год снизился на 6,7%. В декабре 2019 года погрузка на ЮВЖД составила 7 млн 139,9 тыс. тонн.

Грузооборот в 2019 году составил более 85 млрд 172 млн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 106 млрд 75,3 млн тонно-км.

Самое существенное падение объёмов погрузки зафиксировано по каменному углю — в 2019 году на ЮВЖД его погружено 136,2 тыс. тонн, что на 21,2% ниже, чем в 2018 году. На 15,7% снижены объёмы погрузки кокса, на 12,6% — чёрных металлов, на 7,2% упала погрузка строительных материалов, на 3,9% — железной и марганцевой руды. В то же время на 17,8% выросли объёмы погрузки цемента, на 11,1% — лома чёрных металлов, на 10,2% — химических и минеральных удобрений.