Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen подала заявку на регистрацию товарного знака Basecamp в США, что может говорить о намерении автопроизводителя представить серийную версию ранее показанного концепта Atlas Basecamp. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Подача этой заявки в бюро по патентам говорит о том, что Volkswagen планирует представить серийную модель Atlas Basecamp. Однако поскольку заявка может обрабатываться в течение нескольких месяцев, то можно сказать, что мы не увидим серийный Atlas Basecamp как минимум до конца текущего года.

Напомним, концепт Atlas Basecamp был представлен на автомобильном салоне в Нью-Йорке в 2019 году.

Это авто создавалось совместно с тюнерами из компании APR. Производители придали кузову машины матово-серый цвет с оранжевыми бликами. «Обут» концепт был в 17-дюймовые колесные диски и внедорожные шины Traverse MX Concept. Автомобиль оснащён дополнительным багажником на крыше и светодиодной панелью для дополнительного освещения.

В движение автомобиль приводит 276-сильный мотор VR6 объёмом 3,6 л, который работает с 8-скоростным «автоматом» и полным приводом.

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