Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Введение штрафов за завышение стоимости услуг ЖКХ не будет иметь позитивного эффекта, потому что ресурсоснабжающие компании могут обходиться и без формальных нарушений закона, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 января, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству парламента Петербурга Алексей Ковалёв, комментируя возможное внесение изменений в Жилищный кодекс.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в течение 2020 года правительство намерено подготовить и внести в Госдуму проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих введение штрафов для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ.

« Я не очень верю в то, что это будет иметь эффект. Установление тарифов находится в руках исполнительной власти, тарифных комиссий, а они действуют в угоду ресурсоснабжающим организациям. Не надо ничего нарушать — достаточно просто повышать тарифы.