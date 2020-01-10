Санкт-Петербург, 10 января 2020, 11:23 — REGNUM Введение штрафов за завышение стоимости услуг ЖКХ не будет иметь позитивного эффекта, потому что ресурсоснабжающие компании могут обходиться и без формальных нарушений закона, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 января, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству парламента Петербурга Алексей Ковалёв, комментируя возможное внесение изменений в Жилищный кодекс.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в течение 2020 года правительство намерено подготовить и внести в Госдуму проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих введение штрафов для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ.