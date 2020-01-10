Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области с 1 января 2020 года начал действовать новый тариф на услугу по вывозу мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды региона.

Для жителей многоквартирных домов в городах тариф теперь составляет 75,27 руб. (ранее — 90,33 руб.). Для жителей городского частного сектора тариф снижен со 104,89 руб. до 87,41 руб., для жителей многоквартирных домов в селах — с 70,42 руб. до 58,69 руб., а для жителей частного сектора в селах — с 79,81 руб. до 66,51 руб.

В миприроды Оренбуржья объяснили снижение тарифа изменениями налогового законодательства и освобождением регионального оператора ТБО от налога на добавленную стоимость.

Стоит отметить, что тариф на услугу по вывозу мусора в регионе снижают уже второй раз. С октября 2019 года он сократился на 11,06%.

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