Барнаул, , 11:16 — REGNUM В Барнауле не утихают споры, на сколько оправдано тратить из бюджета города почти 500 тысяч рублей на подготовку к Крещению. Согласно документам с сайта Госзакупки, исполнителем для организации праздника выбрано муниципальное бюджетное учреждение «Автодорстрой». Его работники должны слепить из снега часовню и кафедру под Библию, прорубить купель, установить крест и привезти две бани, которые выдадут в мэрии. Но барнаульский блогер Игорь Янцен на своих интернет-ресурсах обратил внимание ещё на одну любопытную деталь:

«Контракт традиционно забрало всем нам знакомое МБУ «АДС», вырвав его из лап частников. Да, то самое, которое сейчас зашивается на уборке от снега улиц города. То самое, где нехватка техники и людей, износ этой техники близок к 90%. И в такой ситуации МБУ забирает у частников контракты на строительство новогодних и крещенских городков. Зачем? Разве это не требует объяснений? Мы же понимаем, что там в МБУ нет отдельного отдела по строительству городков, который в остальное время года корзины на продажу вяжет. Нет, технику и людей снимают с основной работы», — считает Игорь Янцен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае этой зимой выпало неимоверно много снега. В декабре количество осадков, выпавших на территории столицы региона, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). 26 декабря алтайский министр транспорта Александр Дементьев опоздал на работу из-за того, что застрял на машине во дворе, который был не очищен после снегопада.

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