Ульяновск, , 11:14 — REGNUM С 13 января для ульяновских школьников проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным. Об этом сообщает администрация Ульяновска.

В мэрии уточняют, что для бесплатного проезда в электрическом транспорте ученики должны будут предъявить справку об обучении, которые начали выдавать в школах.

«Те, кто не успел взять справки, подтверждающие обучение в школе, смогут это сделать в любой удобный день вплоть до конца мая», — отмечают в мэрии Ульяновска.

С 13 января и до конца учебного года школьники в Ульяновске будут бесплатно пользоваться городским электротранспортом. По данным администрации, это коснётся 62 тыс. детей. Ранее в мэрии отмечали, что с запуском проекта будут оценивать заполняемость транспорта и востребованность проекта, чтобы оценить, что «нам нужно будет дополнительно сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бесплатный проезд в электротранспорте для школьников был введён в Димитровграде.