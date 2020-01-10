Ульяновск, 10 января 2020, 11:14 — REGNUM С 13 января для ульяновских школьников проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным. Об этом сообщает администрация Ульяновска.
В мэрии уточняют, что для бесплатного проезда в электрическом транспорте ученики должны будут предъявить справку об обучении, которые начали выдавать в школах.
С 13 января и до конца учебного года школьники в Ульяновске будут бесплатно пользоваться городским электротранспортом. По данным администрации, это коснётся 62 тыс. детей. Ранее в мэрии отмечали, что с запуском проекта будут оценивать заполняемость транспорта и востребованность проекта, чтобы оценить, что «нам нужно будет дополнительно сделать».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бесплатный проезд в электротранспорте для школьников был введён в Димитровграде.