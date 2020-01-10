Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В столице Среднего Урала закроется филиал банка ВТБ. Официальное заявление финансово-кредитной организации опубликовано в «Областной газете».

Будет закрыт филиал «Уральский», расположенный по адресу ул. Маршала Жукова, 10. Учреждение проработает до 7 февраля 2020 года включительно.

В организации обещают клиентам, что никакие обязательства перед ними не будут прекращены. Тем не менее изменятся клиентские номера счетов и платёжные реквизиты, о чём люди будут оповещены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ лишил лицензии московский «Нэклис-Банк». Банк принадлежал Наталье Касперской.

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