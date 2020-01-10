Ярославль, 10 января 2020, 11:10 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы требуют у прокуратуры разобраться с «оптимизацией» транспортной схемы в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в области власти отменили ряд «малозагруженных» маршрутов, а часть объединили. Еще до введения новой схемы жители высказывали недовольство реформой, а после нового года начали жаловаться в социальных сетях и обращаться к депутатам. Запросы прокурору области написали лидеры фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Александр Воробьев и Сергей Хабибулин.
В правительстве Ярославской области признают, что новая маршрутная схема несовершенна и обещают ее улучшить.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе отменен каждый пятый автобусный маршрут. Внятного смысла «оптимизации» от властей региона не прозвучало. Власти заявляли, что она проводится «в интересах пассажиров». Одновременно с сокращением маршрутов была повышена стоимость проезда.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский губернатор потребовал не ухудшать транспортное обслуживание