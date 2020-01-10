Ярославль, , 11:08 — REGNUM Московская компания принимает участие в конкурсе по организации перевозок пассажиров в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на конкурсную документацию, опубликованную мэрией Ярославля. ООО «Автократ» претендует на два городских маршрута, которые будут работать по регулируемому тарифу. Маршрут №90С едет от Ярославской областной больницы до торгового центра «Аксон», маршрут №99С курсирует от улицы Сахарова до вокзала «Ярославль Главный». Компания «Автократ» зарегистрирована в Москве, в комнате одного из строений в Угрешском переулке и является малым предприятием. Согласно данным из открытых источников, в 2018 году штатная численность ООО «Автократ» составляла 1 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Автократ» участвовал в конкурсе на пассажирские перевозки в Переславле-Залесском, но уступил компании из Ставропольского края. Кроме того, согласно сайту государственных закупок, московская компания в течение следующих трех лет будет заниматься пригородными перевозками на пяти маршрутах в Ярославской муниципальном районе.

Маршрутные автобусы в Ярославле Yarnews.net

На данный момент городскими перевозками в Ярославле занимаются исключительно местные транспортники. В частности, помимо московской компании, в конкурсе на разыгрываемые мэрией Ярославля маршруты 90С и 99С участвуют два ярославских индивидуальных предпринимателя Юрий и Артем Солодкины и ООО «Драйв», также зарегистрированное в Ярославле. Согласно документации, все участники конкурса в состоянии обеспечить выход на линию 13 автобусов маршрута №90С и 8 автобусов №99С, а также иметь транспорт в резерве. Мэрия Ярославля проверит заявки на соответствие до 17 января, контракт с победителем должен быть подписан не позднее 14 февраля 2020 года.

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