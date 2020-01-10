Ташкент, , 11:12 — REGNUM Узбекская компания UzAuto собирается выпустить автомобиль стоимостью от 10 до 15 тыс. долларов (от 614 до 921 тыс. рублей), который сможет конкурировать с моделями АвтоВАЗа, заявил топ-менеджер автопредприятия Шухрат Мирсамуков. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Топ-менеджер отметил, что автокомпании удалось дооснастить машины дополнительными опциями, однако цена автомобилей останется невысокой. Предполагается, что речь идёт об обновлённом седане Chevrolet Onix, который в этом году начнут собирать в Китае и Бразилии.

Это авто и ряд других соплатформенных ему моделей должны до 2023 года заменить Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti, которые стали базовыми для моделей Ravon. Ожидается, что данный проект стартует уже в этом году. Уровень локализации производства может составить 60%.

Напомним, согласно данным Российского экспортного центра (РЭЦ) и Федеральной таможенной службы (ФТС), к концу 2019 года экспорт автомобилей и компонентов из РФ увеличился почти на 30%. Специалисты связывают это со слабым спросом на внутреннем автомобильном рынке России.

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