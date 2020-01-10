Москва, , 11:02 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию почти 30 км построенных и реконструируемых автодорог, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, самые значимые проекты — дублер Киевского и Калужского шоссе (длина 13,7 км) и обновленное Внуковское шоссе (8,7 км).

Также в 2020 году будет обновлена улично-дорожная сеть поселка Коммунарка вокруг одноименной новой станции Московского метрополитена метро, улично-дорожная сеть города Троицка и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте развития новых территорий Москвы составили план строительства жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) на 10 лет.

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