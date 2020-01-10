Горно-Алтайск, , 10:55 — REGNUM В Республике Алтай государству вернули девять покрытых лесом земельных участков общей площадью более 168 гектаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее эти земли были приватизированы под видом сельскохозяйственных земель.

Участок был продан администрацией Турочакского района компании «Турочак», которая затем перепродала его гражданину К. Тот позже разделил приобретённый кусок леса на девять участков, один из которых продал третьему лицу.

Выявив нарушение, прокуроры оспорили сделку в арбитражном суде. В итоге судья признал сделку между районным руководством и компанией недействительной. После чего земли были возвращены в лесной фонд Российской Федерации.

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