Благовещенск, , 10:51 — REGNUM В 2019 году аэропорт Благовещенска поставил рекорд по числу пассажиров, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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В сравнении с 2018 годом в 2019 году рост пассажиропотока составил 33,5%: в прошедшем году аэропорт принял 559,6 тыс пассажиров, тогда как годом ранее через аэропорт прошло только 419 тыс человек. Наибольший прирост отмечен на внутренних авиалиниях — до 40%. С января по декабрь внутри страны было перевезено 484 450 пассажиров. Международными рейсами воспользовалось 75 152 пассажира.

«Высокий показатель сложился из нескольких составляющих: расширение маршрутной сети и увеличение количества рейсов, развитие экономики региона и реализация крупных инвестиционных проектов», — рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Как сообщало ИА REGNUM, более миллиона пассажиров обслужил в 2019 году Мурманский аэропорт.