Махачкала, , 10:42 — REGNUM Региональный банк Дагестана будет ликвидирован решением суда по иску Центробанка России. Лишившийся лицензии в ноябре 2019 года коммерческий банк «Кредитинвест» 9 января 2020 года проиграл судебный спор о собственном существовании. Решение в полном объёме пока не изготовлено и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитраж Дагестана полностью удовлетворил иск Национального банка по Дагестану Южного главного управления Центрального банка России и вынес решение — «организацию ликвидировать». Ликвидатором назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, на момент отзыва лицензии два месяца назад банк занимал 386-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Банк, созданный в 1990 году, работал как региональная организация. Его владельцы — несколько десятков физлиц. Сомнительные операции и нарушения норм банковского законодательства стали основанием для лишения лицензии и последующей ликвидации.

Центробанк РФ потребовал ликвидации ещё одного регионального банка