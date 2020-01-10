Чита, , 10:39 — REGNUM Новые власти Забайкалья положили конец «афере века», предложив китайской компании-инвестору Kiu Hung International Holdings Limited определиться: когда, с какой динамикой, с какими графиками она будет завершать проект по созданию лесного и целлюлозно-бумажного комплекса в Могочинском районе. Ответом на это требование главы региона Александра Осипова, озвученное в сентябре 2019 года, стало объявление о прекращении участия в проекте (оно размещено 8 января 2020 года на сайте вышеупомянутой компании, прим. ИА REGNUM).

Схема расположения планировавшегося Амазарского целлюлозного завода, границ Забайкальского края, Амурской области и Китая, поселка Амазар, Транссиба, автодороги «Амур», существующей дороги к бывшему временному погранпереходу Покровка-Логухэ, и арендных участков ООО «ЦПК Полярная» Цитата с форума Гринпис

Как пояснил руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко, главным элементом китайского проекта должен был стать целлюлозный завод.

«Поскольку лесных ресурсов, способных обеспечить долгосрочную работу такого предприятия, ни на востоке Забайкалья, ни в смежных районах Приамурья нет — логично предположить, что обещания построить завод были лишь приманкой для российских чиновников, от которых требовалось разрешение на строительство мостового перехода и нового пункта пропуска через Амур вблизи вымершей деревни Покровка, в семидесяти километрах от Амазара», — пояснил общественник.

По словам Алексея Ярошенко, если бы этот мост был построен, то он обеспечил бы Китаю самый быстрый и простой выход на две главные российские транспортные магистрали, соединяющие Сибирь с Дальним Востоком, причём в одном из самых малонаселенных районов.

«Как только стало ясно, что с мостом ничего не получается, российские власти разрешения не дают — работы по проекту стали сворачиваться», — отмечает руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко. Он также отметил, что за пятнадцать лет работы в рамках этого проекта рядом с поселком Амазар были возведены руины целлюлозного завода, два некрупных неработающих деревообрабатывающих заводика, и плотина на реке Амазар.

В мае 2019 года проект был исключен из перечня приоритетных инвестпроектов, но договора аренды лесных участков для заготовки древесины пока, вопреки действующему законодательству, не расторгнуты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один китайский инвестиционный проект, связанный с разливом бутилированной воды из Байкала, тоже не стали реализовывать. Речь идёт о запрете строительства завода в прибайкальском посёлке Култук. Недавно о нём говорил известный стилист и уроженец тех мест Сергей Зверев. По его словам, несмотря на решение суда, здание завода так и не снесли, а траншеи, прорытые для трубопровода по уникальным Таловским болотам (месту гнездования и зимовки редких птиц) так и не рекультивировали.

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