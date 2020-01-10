Сеул, , 10:47 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено развивать сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, представитель министерства торговли Южной Кореи Чу Ён Чжун посетит с официальным визитом Абу-Даби, где примет участие в 10-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и мероприятии Неделя устойчивости Абу-Даби (ADSW).

В рамках своего визита представитель Южной Кореи встретится с высокопоставленными лицами и представителями энергетической отрасли ОАЭ, с которыми обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

Также южнокорейский дипломат проведёт встречу с представителями южнокорейских компаний, вышедших на рынок ОАЭ, с целью разработать план действий на случай резких изменений в регионе.