Тюмень, , 10:09 — REGNUM Определена балансовая стоимость объявленного банкротом Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Отчёт арбитражного управляющего опубликован на портале «Федресурс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из отчёта следует, что балансовая стоимость Антипинского НПЗ на сегодня составляет 186 577 601 000 рублей. Кредиторы требуют с предприятия-банкрота 252 258 569 592,41 рубля. Из этого следует, что у предприятия нет средств, чтобы покрыть долги.

Напомним, Антипинский нефтеперерабатывающий завод был признан банкротом 30 декабря 2019 года. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и завершению процедуры конкурсного производства назначено на 29 июня 2020 года.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ числятся три месторождения в Оренбургской области — Воронцовское, Гремячевское и Могутовское.

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