Нижний Новгород, , 10:08 — REGNUM Нижегородские депутаты планируют в 2020 году работать над усовершенствованием земельного законодательства, в том числе по сегменту для сельскохозяйственного использования. В плане работы — обратиться в Минсельхоз РФ с предложением о целом пакете поправок в федеральные закона, которые позволят установить обязательную инвентаризацию земель один раз в десять лет, а также упростить порядок передачи невостребованных земельных долей сельскохозяйственным товаропроизводителям и многое другое. Соответствующие рекомендации содержатся в базе нормативных актов Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо этого, предлагается предложить наделить местные власти полномочиями передавать «в краткосрочную аренду земельные участки, сформированные в счёт невостребованных земельных долей, до момента вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности», закрепить нормы о проверке участка «на предмет использования по целевому назначению» не в отношении правообладателя, а непосредственно надела. Есть у депутатов также предложение передать полномочия по распоряжению федеральными участками, которые не используются по назначению, на уровень региона.

В пакете предложений среди прочего — возможность регионам самим устанавливать критерии «предоставления первоочередного права на получение земельных участков в безвозмездное пользование», например, с учётом постоянного проживания по месту регистрации, образования, наличия опыта работы в сельском хозяйстве и так далее.

Муниципальным властям в 2020 году рекомендуют активизировать работу по земельному контролю.