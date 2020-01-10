Махачкала, , 10:09 — REGNUM Белоруссия заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана. Партнеры из соседней страны готовы уже в 2020 году приобрести порядка четырех тысяч голов, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Поставщиком выступит крестьянское (фермерское) хозяйство «Чед» Гумбетовского района Дагестана. Племхоз в 2019 году уже реализовал за рубеж 109 голов овец новой, недавно выведенной в республике породы «Артлухский меринос».

«Белорусские партнеры попросили дагестанских овцеводов и ученых подготовить для них на 2020 год около четырех тысяч голов овец такого происхождения для дальнейшего племенного разведения», — сообщили в аграрном ведомстве.

Отмечается, что интерес зарубежных партнеров к данной породе овец объясняется хорошими качествами шерсти. Кроме того, эти животные выносливы к разнообразным природно-климатическим условиям.

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